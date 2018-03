آمر معسكر التسليح والذخيرة إجدابيا يكشف أسباب استهداف البوابات ويؤكد على جاهزية المعسكرات

قال آمر معسكر التسليح والذخيرة إجدابيا، النقيب أكرم بوحليقة، إن الإرهابيين يستهدفون البوابات لأنها لا تسمح لهم بالتنقل بين المدن، وإن هناك منافذ في المدينة تحتاج إلى بوابات إلكترونية، مؤكدًا على جاهزية جميع معسكرات مدينة إجدابيا بكاملها لأي هجوم.

وأوضح بوحليقة، في تصريح تليفزيوني، أن مواجهة التفجيرات الإرهابية تتطلب عملا أمنيا وليس قتالا عسكريا، مطالبًا الأهالي بالابتعاد عن البوابات في مثل هذه الأوقات.

