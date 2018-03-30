ننشر أسماء قتلى ومصابي تفجير البوابة الشرقية في أجدابيا

خاص المتوسط:

تحصلت صحيفة «المتوسط» على عدد من أسماء القتلى والمصابين ضحايا تفجير البوابة الشرقية في أجدابيا، الذين بلغ عددهم 9 قتلى.

وكان المتحدث السابق باسم بلدية إجدابيا، محمد المغربي، أعلن وقوع انفجار عنيف من مساء أمس الخميس هز أرجاء المدينة عند البوابة الشرقية، لافتا في تصريح خاص لـ” المتوسط” إلى أن دوي الانفجار سمع في أجراء المدينة، مرجحا أن من نفذ التفجير تنظيم داعش الإرهابي.

والأسماء التي تحصلت عليها المتوسط هي: أيمن القبايلي، ومحمد القبايلي، ويونس القبايلي، وأيمن الشيخي، ويونس القابسي، وعمر فرج، ومحمد سعيد عوض.

فيما جاءت أسماء المصابين كالتالي: مرعي صالح سليمان القبائلي – مدني، وإبراهيم مراجع إبراهيم – شرطة عسكرية، وسعد القابسي – الكتيبة 304، ومحمد هدية – الكتيبة 304، ومحمد سعيد – الكتيبة 304.

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