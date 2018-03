«الخدمات الصحية» في المرج تحتفل بختام حملة تطعيمات فتامين  A

المتوسط:

عقدت إدارة الخدمات الصحية في المرج يوم أمس الخميس احتفالية للأطفال داخل نطاق القطاع الصحي بمقر عيادة الإمام مالك، وتحت إشراف مدير العيادة عبدالمنعم بوغزيليه بمناسبة اختتام حملة تطعيمات فتامين A.

وأوضح حمد عبدالسلام، في بيان نشرته صفحة إدارة اﻹعلام بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، بأن الاحتفال كان بحضور عدد من مدراء مراكز الرعاية الصحية الاولية وأولياء أمور الأطفال المستهدفين بالتطعيم.

وجري أثناء الاحتفال توزيع الهدايا والألعاب على الاطفال المستهدفين بالتطعيم كنوع من المشاركة المجتمعية من قبل الإدارة والقائمين على الحملة.

