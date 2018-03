أفادت مصادر محلية، بتوقف خدمات شبكتي ليبيانا والمدار للهواتف المحمولة، عن العمل، بشكل مفاجئ، بعد تردد أنباء عن وجود سيارة أخرى مفخخة داخل المدينة.

ويرجح أن تكون السلطات قد طلبت من الشركتين المذكورتين إيقاف الخدمة بشكل مؤقت، تحسبًا لصحة تلك الأنباء، خشية وقوع تفجيرات أخرى.

