«حراك ليبيا»: نطالب أجهزة الأمن بتحمل مسؤوليتها وسرعة محاسبة مرتكبي تفجير أجدابيا

خاص المتوسط:

طالب حراك ليبيا «حلها الشباب» أجهزة الأمن بتحمل مسؤوليتها وسرعة محاسبة مرتكبي تفجير أجدابيا.

وأدان الحراك في بيان له أصدره في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بأشد العبارات الهجوم السافر الذي تعرضت له البوابة الشرقية في مدينة أجدابيا وأسفر عن مقتل عدد من القتلى وإصابة آخرين.

وشدد البيان على أن شباب أجدابيا عليهم تحمل المسؤولية في نشر السلام وعدم الانجراف وراء التجاذبات والتوجهات والإيديولوجيات التي أنهكت طاقة الشباب.

