مفوضية الاتحاد الأفريقي تعقد اجتماع الفريق الثلاثي المعني بالمهاجرين في ليبيا

عقدت مفوضية الاتحاد الأفريقي، يوم أمس الخميس، اجتماع فريق العمل الثلاثي المعني بالمهاجرين العالقين في ليبيا.

وشاركت ليبيا ممثلة في العميد محمد بشر رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، والدكتور الصديق الشيباني القائم بأعمال السفارة الليبية في أثيوبيا والممثل الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، والسيد عبدالرحيم حفالش سكرتير أول بسفارة ليبيا في اثيوبيا.

وحضر الاجتماع أعضاء الفريق وهم الاتحاد الأفريقي ممثل في السيدة أميرة الفاضل مفوض الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي (رئيس فريق العمل المشترك) والأمم المتحدة ممثلة في كل من مكتب منظمة الهجرة الدولية ومكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بآديس آبابا، وبعثة الاتحاد الأوروبي في آديس آبابا، كما حضر الاجتماع المدير التنفيذي للجنة المخابرات والأمن بالاتحاد الأفريقي.

وقدم المشاركين إحاطات حول أخر المستجدات بشأن ملف المهاجرين في ليبيا ومساعي ترحيلهم إلى بلدانهم أو إلى بلد ثلاث، من خلال جهود فريق العمل الثلاثي بالتعاون مع السلطات الليبية، وذلك بعد الزيارة الناجحة لبعثة فريق العمل إلى طرابلس خلال شهر فبراير الماضي.

وأثنى المشاركون على جهود السلطات الليبية في تقديم كافة التسهيلات فريق العمل المشترك، ولكافة الوفود البعثات التي تم إرسالها من قبل المنظمات الدولية أو من قبل الدول التي لديها مهاجرين في ليبيا.

