المتوسط:

صرحت مصادر أمنية في المباحاث الجنائية بمدينة أجدابيا، بالقبض على أحد المشتبه فيهم بالمشاركة في تفجير البوابة الشرقية بالمدينة، وإحالته إلى جهاز مكافحة الإرهاب.

فيما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء بالقبض على «محمد الكابوطي» بتهمة الاشتباه في ضلوعه بحادث تفجير أجدابيا.

وشهدت مدينة أجدابيا وقوع انفجار عنيف من مساء أمس الخميس هز أرجاء المدينة عند البوابة الشرقية، كما أن دوي الانفجار سمع في أجراء المدينة، فيما رجحت مصادر أن من نفذ التفجير تنظيم داعش الإرهابي.

The post أنباء عن القبض على مشتبه به في تفجير أجدابيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية