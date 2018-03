المتوسط:

نفت مصادر أمنية بمديرية أمن أجدابيا الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عن استهداف البوابة الغربية منطقة العقيلة 120 كلم غرب أجدابيا.

وبينت المصادر أن الأخبار المتداولة لا صحة لها على الإطلاق، مؤكدة أن الأوضاع الأمنية في بوابة الشام ومناطق الأربعين والبريقة وبشر والعقيلة مستتبة، ولا تشهد أي عمليات إرهابية.

