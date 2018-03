«بشر»: 5166 مهاجرًا غير شرعي بليبيا في مراكز الإيواء

المتوسط

صرح العميد محمد بشر رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، أن الجهاز أغلق حتة الآن 20 مركز إيواء للمهاجرين في ليبيا، معلنا أن عدد المهاجرين في مراكز الإيواء الحالية بلغ (5166) مهاجراً غير شرعي منهم 851 من الفئات المستضعفة، منهم 708 امرأة و143 طفلّا.

وأكد رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، في كلمته خلال اجتماع الفريق الثلاثي المعني بالمهاجرين العالقين في ليبيا بمفوضية الاتحاد الأفريقي، أن مراكز الإيواء خلال الفترة من 28 فبراير 2018 إلى 28 مارس 2018 رحلت عددًا من المهاجرين سواء إلى بلدانهم أو إلى بلد آخر، وصل عددهم إلى 2669 مهاجرًا.

ووجه العميد محمد بشر الشكر من للاتحاد الأفريقي على توجيه الدعوة لليبيا للمشاركة، كما أثنى على جهود فريق العمل تجاه مسألة المهاجرين، وقدم إحاطة للاجتماع حول آخر المستجدات في ملف ترحيل المهاجرين، مشيراً إلى أنه تم حتى الآن قفل 20 مركز إيواء للمهاجرين، والعمل مستمر في قفل باقي المراكز على فترات متقاربة في الشهور القادمة وفق خطة وضعت لهذا الغرض.

وأشار العميد بشر في كلمته إلى العراقيل والتحديات والصعوبات التي تعاني منها مراكز إيواء المهاجرين وما تحملته ليبيا من عبء نتيجة لتدفق أعداد هائلة من المهاجرين القادمين من الجنوب لعبور الاراضي الليبية ومنها إلى أوروبا، مؤكداً على عزم ليبيا ومساعيها في العمل على قفل المزيد من مراكز الإيواء في الفترة القادمة، للوصول إلى قفل كافة المراكز بالتزامن مع خطوات جادة من دول المصدر بضبط حدودها. داعياً إلى تقديم مساعدة إلى السلطات الليبية في ضبط وحماية حدودها الجنوبية من خلال تقديم الدعم اللوجستي والفني ووسائل مراقبة الحدود، وتدريب العناصر الوطنية تحقيقاً لهذه الغاية.

وأوصى في ختام كلمته أن يحث فريق العمل المشترك دول جوار ليبيا على حماية وضبط الحدود للحد من تدفق الأعداد الهائلة من المهاجرين والتي أصبحت مصدر قلق على المستوى الوطني والإقليمي، والطلب كذلك من دول جوار ليبيا تفعيل الاتفاقيات الثنائية والإقليمية التي سبق إبرامها مع تلك الدول، بغية تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي لليبيا ولدول الجوار نفسها ولبقية الدول الأفريقية.

