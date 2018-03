المتوسط:

أكد المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة دعمه لجهود البلديات في ليبيا كما أثنى على نجاح ملتقى عمداء البلديات الذي أقيم في طرابلس.

جاء ذلك خلال لقائه يوم أمس الخميس مع عميد بلدية سوق الجمعة هاشم بن يوسف، واستعرض الطرفان سبل دعم البعثة للبلديات.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

The post «سلامة» يلتقي عميد بلدية سوق الجمعة ويبحثان سبل دعم البلديات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية