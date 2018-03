أعضاء التدريس بأكاديمية الليبية في مصراتة يشكون لـ«معيتيق» سوء الإمكانيات

المتوسط:

التقى مساء أمس الخميس، النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق بعدد من المسؤولين في الأكاديمية الليبية بمصراتة، وأعضاء هيئة التدريس الذين قدموا عرضاً شاملاً عن دور الأكاديمية في الدفع بالعملية التعليمية في ليبيا.

وأوضح معيتيق في تصريحات صحفية، أن أعضاء هيئة التدريس عبروا عن استيائهم من الوضع الذي آلت إليه الأكاديمية خلال السنوات الأخيرة بسبب ضعف الإمكانيات، باعتبارها إحدى فروع الأكاديمية الليبية في طرابلس، مشيرين إلى ضعف المناهج التعليمية، وعدم تطويرها بما يواكب المرحلة، وعدم منحها الاستقلالية المالية والإدارية حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها بتخريج كفاءات علمية في مختلف التخصصات تسهم في عملية البناء والتنمية، وتطوير المناهج الدراسية من قبل أساتذة مختصين.

ومن جهته، أثنى معيتيق على الدور الذي قامت به الأكاديمية منذ افتتاحها عام 2008، وتخريجها كفاءات علمية في مختلف التخصصات، مطالبا بتقديم مذكرة تفصيلية لتوضيح أهمية الأكاديمية في المنطقة الوسطى بشكل عام، والصعوبات التي تعيق عملها لوضعها محل دراسة مع المختصين لتذليل الصعاب التي تعيق سير عملها وتقف حجر عثرة أمام مسيرتها التعليمية.

