مجلس جامعة بنغازي يتحدى وكيل التعليم بالمؤقتة: قرارك غير ملزم

رفض مجلس جامعة بنغازي قرار وكيل عام وزارة التعليم بالحكومة الموقتة بإيقاف رئيس جامعة بنغازي عن العمل احتياطيًا، معتبرًا إياه «منعدمًا وغير ذي أثر ملزم».

وأوقف الوكيل عام وزارة التعليم بالحكومة الموقتة أمس الخميس رئيس جامعة بنغازي الدكتور مرعي المغربي، عن العمل احتياطيًا، وكلف الدكتورعبد الكريم الجويلي بديلاً عنه، بسب قضايا فساد إدارية ومالية.

وأعلن مجلس جامعة بنغازي في بيان أصدره ليل الخميس استمرار رئيس جامعة بنغازي الدكتور مرعي عبد الله المغربي في ممارسة مهامه، مقررًا استمرار الدكتور شعبان علي طرينة بمهامه وكيلاً لجامعة بنغازي للشؤون العلمية.

وأشار مجلس جامعة بنغازي في بيانه بالتفصيل ما قال إنها مخالفات قانونية ارتكبها الوكيل العام للوزارة خاصة في الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم وصلاحيات مجلس النواب.

