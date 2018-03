المتوسط:

شنت دوريات الحرس البلدي في غريان حملة تفتيش على عدد من المخابز وتشاركية تموين المستشفى، وتم ضبط عدد من أواني الخبز (طواجين الخبز) غير الصالحة للاستعمال الآدمي.

كما اسفرت الحملة عن ضبط الشهادات الصحية المنتهية التاريخ، وسحبت الدوريات الأوراق اللازمة لعدد من العمال وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

