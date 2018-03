بيان لاتحاد طلبة جامعة بنغازي: ندعم قرار إيقاف «المغربي» وسرعة تعيين بديل وطني

المتوسط:

طالب اتحاد عام طلبة جامعة بنغازي وفروعها بسرعة الكشف عن التحقيقات والمخالفات الإدارية والمالية المرتكبة من الدكتور مرعي المغربي بصفته رئيس الجامعة.

وشدد اتحاد عام طلبة جامعة بنغازي، في بيان له تحصلت «المتوسط» على نسخة منه، على الدعم الكامل لقرارات وكيل عام وزارة التعليم ويطالب بسرعة تعيين رئيس جامعة مشهود له بالكفاءة والأكاديمية والوطنية.

وأوقف الوكيل عام وزارة التعليم بالحكومة الموقتة أمس الخميس رئيس جامعة بنغازي الدكتور مرعي المغربي، عن العمل احتياطيًا، وكلف الدكتورعبد الكريم الجويلي بديلاً عنه، بسب قضايا فساد إدارية ومالية.

