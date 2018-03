المتوسط:

أعلنت مصادر أمنية، أن هوية اثنين من قتلى تفجير البوابة الشرقية في مدينة أجدابيا، لا تزال مجهولة حتى الآن.

وأكدت المصادر الأمنية، أن أحد الجرحى ذكر أن السيارة المفخخة يرجح قدومها من مدينة بنغازي الواقعة شمال شرق إجدابيا، فيما تشهد المدينة حالة من الاستنفار الأمني عقب التفجير.

وشهدت مدينة أجدابيا وقوع انفجار عنيف من مساء أمس الخميس هز أرجاء المدينة عند البوابة الشرقية، كما أن دوي الانفجار سمع في أجراء المدينة، فيما رجحت مصادر أن من نفذ التفجير تنظيم داعش الإرهابي.

The post مصادر: مجهولان ضمن قتلى تفجير أجدابيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية