إيقاف رئيس جامعة بنغازي يثير الجدل.. المجلس يرفض القرار واتحاد الطلبة يرحب

أثار قرار الوكيل عام وزارة التعليم بالحكومة الموقتة أمس الخميس، بإيقاف رئيس جامعة بنغازي الدكتور مرعي المغربي، عن العمل احتياطيًا، وتكليف الدكتورعبد الكريم الجويلي بديلاً عنه، بسب قضايا فساد إدارية ومالية، الجدل داخل أروقة الجامعة بين الرفض والقبول.

من جهة، رفض مجلس جامعة بنغازي قرار وكيل عام وزارة التعليم بالحكومة الموقتة بإيقاف رئيس جامعة بنغازي عن العمل احتياطيًا، معتبرًا إياه «منعدمًا وغير ذي أثر ملزم».

وأعلن مجلس جامعة بنغازي في بيان أصدره ليل الخميس استمرار رئيس جامعة بنغازي الدكتور مرعي عبد الله المغربي في ممارسة مهامه، مقررًا استمرار الدكتور شعبان علي طرينة بمهامه وكيلاً لجامعة بنغازي للشؤون العلمية.

وأشار مجلس جامعة بنغازي في بيانه بالتفصيل ما قال إنها مخالفات قانونية ارتكبها الوكيل العام للوزارة خاصة في الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم وصلاحيات مجلس النواب.

و من جهة ثانية، طالب اتحاد عام طلبة جامعة بنغازي وفروعها بسرعة الكشف عن التحقيقات والمخالفات الإدارية والمالية المرتكبة من الدكتور مرعي المغربي بصفته رئيس الجامعة.

وشدد اتحاد عام طلبة جامعة بنغازي، في بيان له تحصلت «المتوسط» على نسخة منه، على الدعم الكامل لقرارات وكيل عام وزارة التعليم ويطالب بسرعة تعيين رئيس جامعة مشهود له بالكفاءة والأكاديمية والوطنية.

