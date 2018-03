المتوسط

رفض ضباط وضباط الصف وأفراد وموظفي جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي، ما اسموه بالقرارات التعسفية، الصادرة بحق مدير فرع جهاز الحرس البلدي بنغازي، العقيد ونيس العرفي، من إقالة ونقل، معلنين إيقاف العمل، لحين إلغاء القرار التعسفي ودعم الجهاز بكامل إمكانياته وحقوقه.

وأوضح العاملون في الجهاز، في بيان لهم نشروه على صفحة الجهاز بفيسبوك، أنه كان الأولى والأجدر النظر إلى متطلبات الجهاز وإمكانياته، ليتمكن من أداء عمله على أكمل وجه، مع العلم بأننا نقوم بتسيير العمل منذ انطلاق عملية الكرامة، بدون أي إمكانيات تذكر أو أي دعم من أي جهة كانت، عاد بعض المركبات التي تم استلامها من بلدية بنغازي.

وأكد البيان أن الفرع يعاني من النقص في ملابس والمقرات والأسلحة والمكاتب وحتى القرطاسية والمخازن والتأمين صحي وأبسط متطلبات العمل.

The post الحرس البلدي ببنغازي يوقف العمل اعتراضًا على إقالة «ونيس العرفي» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية