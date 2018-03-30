المتوسط:
تشهد منطقة (راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة) اليوم الجمعة، هبوب رياح جنوبية غربية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، مع ارتفاع ملحوظ وتدريجي في درجات الحرارة على أغلب المناطق.
كما تشهد (بن جواد – سهل بنغازي حتى امساعد – جالو – مراده) هبوب رياح جنوبية غربية فجنوبية خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب المناطق.
وتسجل (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة) ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة بدءًا من اليوم.
The post انتبه.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اليوم على أغلب المناطق appeared first on صحيفة المتوسط.
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