المتوسط:

تشهد منطقة (راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة) اليوم الجمعة، هبوب رياح جنوبية غربية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، مع ارتفاع ملحوظ وتدريجي في درجات الحرارة على أغلب المناطق.

كما تشهد (بن جواد – سهل بنغازي حتى امساعد – جالو – مراده) هبوب رياح جنوبية غربية فجنوبية خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب المناطق.

وتسجل (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة) ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة بدءًا من اليوم.

The post انتبه.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اليوم على أغلب المناطق appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية