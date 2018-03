ليبيون يدينون تفجير أجدابيا.. «صحة المؤقتة»: عمل جبان.. و«حراك ليبيا» يطالب بسرعة محاسبة المتورطين

خاص المتوسط:

سارع عدد من الليبيين في إدانة تفجير أجدابيا، الذي وقع مساء يوم أمس الخميس، الذي هز أرجاء المدينة عند البوابة الشرقية، كما أن دوي الانفجار سمع في أجراء المدينة، فيما رجحت مصادر أن من نفذ التفجير تنظيم داعش الإرهابي.

صحة المؤقتة»: تفجير أجدابيا عمل جبان

من جهة، أدانت وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة، لتكرر العمل الإرهابي الجبان الذي تقوم به أيدي الخونة والمجموعات الإرهابية الخارجة عن القانون بأجدابيا في محاولة استهداف المواطنين من العسكريين والمدنيين عن طريق سيارة مفخخة على النقطة الأمنية بمدخل المدينة.

وأكدت وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة، في بيان لها أصدرته في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، أن هذا العمل الإرهابي يدل على مدى الإجرام المتأصل في نفوس هؤلاء المجرمين وهو تحدٍ صارخ لجميع القيم الإنسانية والأخلاقية.

«حراك ليبيا»: نطالب أجهزة الأمن بتحمل مسؤوليتها

ومن جهة ثانية، طالب حراك ليبيا «حلها الشباب» أجهزة الأمن بتحمل مسؤوليتها وسرعة محاسبة مرتكبي تفجير أجدابيا.

وأدان الحراك في بيان له أصدره في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بأشد العبارات الهجوم السافر الذي تعرضت له البوابة الشرقية في مدينة أجدابيا وأسفر عن مقتل عدد من القتلى وإصابة آخرين.

وشدد البيان على أن شباب أجدابيا عليهم تحمل المسؤولية في نشر السلام وعدم الانجراف وراء التجاذبات والتوجهات والإيديولوجيات التي أنهكت طاقة الشباب.

