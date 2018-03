رئيس «النواب» يطالب الداخلية بضبط مرتكبي تفجير أجدابيا وتسليمهم للعدالة

المتوسط:

صرح المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبد الكريم المريمي، بأن رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح عيسى يستهجن ويستنكر ويدين التفجير الإرهابي الذي وقع في بوابة أجدابيا الشرقية.

وحسب المريمي، في تصريحات صحفية، وصف صالح الحادث بالإرهابي والإجرامي الجبان الذي قام به مجرمون إرهابيون ضد أبرياء يقومون بواجبهم المقدس في حماية مدينتهم ووطنهم ومساهمة منهم في بسط الأمن والأمان والاستقرار في بلادنا ليبيا.

ودعا صالح رئاسة الوزراء ووزارة الصحة وكل الجهات ذات العلاقة المباشرة، أن تقدم العلاج للجرحى بالداخل وبالخارج لمن تلزم حالتهم ذلك والاعتناء بهم، كما طالب الداخلية والجهات الضبطية التابعة لها والجهات المختصة تتبع مرتكبي العمل الإرهابي الإجرامي الجبان ومن وراء ذلك، والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة ومعاقبتهم وفقا للقوانين الصادرة بالخصوص.

وشدد صالح على دعوة الشعب الليبي إلى التضامن والوقوف صفا واحدا لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه لتنعم بلادنا ليبيا بالأمن والأمان والاستقرار.

وشهدت مدينة أجدابيا وقوع انفجار عنيف من مساء أمس الخميس هز أرجاء المدينة عند البوابة الشرقية، كما أن دوي الانفجار سمع في أجراء المدينة، فيما رجحت مصادر أن من نفذ التفجير تنظيم داعش الإرهابي.

