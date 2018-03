المتوسط:

استقبل منفذ امساعد البري، اليوم، 836 مواطنًا مصريًا وليبيًا قادمين من الأراضي المصرية، من بينهم 310 مواطنين مصريين، و526 مواطنًا ليبيًا.

يأتي ذلك في ظل توافد المصريين والليبيين على المنفذ، للسفر عن طريق منفذي السلوم ومساعد المصري والليبي.

