هل كان عبدالرؤوف بيت المال مختطفا ؟

أطلق مساء يوم الخميس، سراح عميد بلدية طرابلس المركز المهندس عبدالرؤوف بيت المال بعد خطفه على يد مجموعة مسلحة من منزله الواقع بخلة الفرجان في العاصمة الليبية مساء الأربعاء، بحسب ما نشرت صفحة مكتب التنسيق الأمني – طرابلس المركز‎ على «فيسبوك».

ونشرت الصفحة صورا لبيت المال رفقة عدد من عناصر الأمن، فيما أكدت «تحرير عميد بلدية طرابلس المركز عبد الرؤوف بيت المال من المليشيات الخارجة عن القانون» دون أن تحدد الجهة المسؤولة عن الحادثة.

وكان الصديق السور رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام قد أعلن مساء الخميس لفرانس برس أن رئيس بلدية العاصمة طرابلس معتقل حاليا وتستجوبه الشرطة بعد ساعات على إعلان المجلس البلدي أنه “مخطوف”.

وأضاف أنه “يخضع للمساءلة في إدارة المباحث العامة تحت سلطة النائب العام” مشيرا إلى احتمال الإفراج عنه في أي لحظة. ولم يعط تفاصيل عن التهم الموجهة إلى رئيس البلدية ولا ظروف توقيفه لكن مصدرا في أجهزة الأمن قال لفرانس برس إنه أوقف في إطار قضية فساد.

ودانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اختطاف بيت المال. وحذرت من “تزايد حالات الاختطاف في المدينة وتدعو جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ موقف واضح يدين هذا التوجه المثير للقلق في طرابلس وغيرها من المدن”. من جهته قال السفير البريطاني فرانك بايكر إنه “قلق جداً حول اختطاف عمدة بلدية طرابلس” معتبرا أن “الجريمة المنظمة خطر كبير يهدد أمن وسلامة الليبيين”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية