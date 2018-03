كلية الشرطة تضع 10 شروط للالتحاق بعامها الدراسي الجديد

المتوسط:

أعلنت كلية ضباط الشرطة، فتح باب القبول والتسجيل للطلبة الجدد للالتحاق للدارسة بها للعام الدراسي 2018-2019، ابتداءً من تاريخ 1/4/2018 وتكون مدة الدراسة بها سنتان ويتحصل الخريج منها على رتبة ملازم ثاني وشهادة دبلوم العلوم الأمنية.

ووضعت الكلية شروط الالتحاق وهى كالتالي:

1-أن يكون ليبي الجنسية وغير متزوج من أجنبية.

2-أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2017 ألا يقل تقديره العام عن جيد.

3-ألا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد عن 25 سنة.

4-أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ولو كان رد إليه اعتباره.

5-ألا يقل طول المتقدم على 170سم.

6-أن يكون لائقا صحيا ونفسيا ويجتاز كشف الهيئة والاختبارات العلمية واللياقة البدنية المقررة.

7-ألا يكون قد سبق فصله من الكلية لأي سبب من الأسباب.

8-ألا يكون عاملا بهيئة الشرطة أو قد سبق عزله بقرار تأديبي أو مستقيلا منها

9-ألا يكون موظفا يعمل بإحدى الجهات الحكومية.

10-تقدم طلبات الالتحاق عن طريق مديريات الأمن بالمناطق وفقاً للتاريخ المحدد وتحال إلى الكلية الإعداد المحددة لكل مديرية لاستكمال إجراءات القبول.

