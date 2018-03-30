أفريكوم: سنواصل ضرب الإرهاب في ليبيا

توعد الناطق باسم القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا، أفريكوم، مارك تشيدل، بالاستمرار في شن ضربات ضد الإرهابيين في ليبيا، نافياً أن يكون هذا إشارة لبدايةً حملة عسكرية أوسع.

ووفق ما نقلته صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، أكد تشيدل، أن الولايات المتحدة ستضرب الإرهابيين في حال تم رصد أماكن تواجدهم بهدف مكافحة الإرهاب في القارة الإفريقية.

ويأتي هذا التصريح بعد أن أعلن البنتاغون مقتل القيادي البارز في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي موسى أبو داوود في غارة جوية استهدفت مدينة أوباري جنوب البلاد، الأربعاء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية