أسعار السلع الغذائية والخضروات واللحوم في طبرق اليوم الجمعة

شهد سوق العملة انخفاض في بيع اسعار العملات الاجنبية امام الدينار الليبي يومي الثلاثاء والاربعاء الأمر الذي سبب تغير فى أسعار الخضروات وبعض أنواع الفواكة وبعض المواد الغذائية مصرية الصنع.

كما شهد أيضاً إنخفاضاً فى أسعار بعض أنواع السلع التموينية المختلفة، أما اللحوم لم تشهد أى أنخفاض يذكر.

وفيما يلي أسعار السلع الغذائية والخضروات واللحوم لهذا اليوم الجمعة بمدينة طبرق :

الدقيق : 2.500 دينار للكيلوجرام الواحد

الزيت:3.500 دينار للتر الواحد

السكر: 2.000 دينار للكيلوجرام الواحد

معجون الطماطم: 1.000 دينار للعلبة الواحدة

الأرز: 2.000 دينار للكيلوجرام الواحد

المكرونة: 1.500 دينار لكيس الـ400 جرام المستورد والمحلي

السميد: 2.000 دينار للكيلوجرام الواحد

الحليب المركز علب: 2.000 دينار علبة 410 جرام

الحليب المعقم: 3.000 دينار المستورد، والمحلي 2.750 دينار

الشاي: 15 دينار للكيلوجرام الواحد

أما أسعار اللحوم والبيض فكانت كالتالي:

لحم الخروف: 38دينار للكيلوجرام الواحد

لحم الإبل بدون عظم : 35 دينار للكيلو جرام

لحم البقر بدون عظم : 30 دينار للكيلوجرام

لحم الدجاج: 15دينار للكيلو جرام

البيض13 دينار طبق 30 بيضة

وكانت أسعار بعض الخضروات كما يلي:

البصل: 1.000 دينار للكيلوجرام

الطماطم:1.000 دينار للكيلوجرام

البطاطا: .1.000 دينار للكيلوجرام

الفلفل: 2.500 دينار للكيلوجرام

الكوسه:2.000 دينار للكيلوجرام

الجزر : 3.000 دبنار للحزمة الواحدة

الخس:2.000 دينار للكيلوجرام

الخيار:2.000 دينار للكيلوجرام

وكانت أسعار الفواكه

الموز المصرى 4 دينار للكيلو جرام .

الموز المستورد 8 دينار للكيلو جرام .

الجوافة 4 دينار للكيلو الواحد .

الفروله طبق 3 دينار .

البرتقال 2.000 دينار للكيلو جرام .

تفاح 8 دينار للكيلو جرام .

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