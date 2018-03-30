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أسعار السلع الغذائية والخضروات واللحوم في طبرق اليوم الجمعة

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

شهد سوق العملة  انخفاض في  بيع اسعار العملات الاجنبية امام الدينار الليبي يومي الثلاثاء والاربعاء الأمر الذي سبب  تغير فى أسعار الخضروات وبعض أنواع الفواكة وبعض المواد الغذائية مصرية الصنع. 

كما شهد أيضاً إنخفاضاً فى أسعار بعض أنواع السلع التموينية المختلفة،  أما اللحوم لم تشهد أى أنخفاض يذكر. 

وفيما يلي أسعار  السلع الغذائية والخضروات واللحوم لهذا اليوم الجمعة بمدينة طبرق  : 

الدقيق : 2.500 دينار للكيلوجرام الواحد

الزيت:3.500 دينار للتر الواحد

السكر: 2.000 دينار للكيلوجرام الواحد

معجون الطماطم: 1.000 دينار للعلبة الواحدة 

الأرز: 2.000 دينار للكيلوجرام الواحد

المكرونة: 1.500 دينار لكيس الـ400 جرام المستورد والمحلي 

السميد: 2.000 دينار للكيلوجرام الواحد

الحليب المركز علب: 2.000 دينار علبة 410 جرام

الحليب المعقم: 3.000 دينار المستورد، والمحلي 2.750 دينار

الشاي: 15 دينار للكيلوجرام الواحد

 أما أسعار اللحوم والبيض فكانت كالتالي:

لحم الخروف: 38دينار للكيلوجرام الواحد

لحم الإبل بدون عظم : 35 دينار للكيلو جرام 

لحم البقر بدون عظم : 30 دينار للكيلوجرام 

لحم الدجاج: 15دينار للكيلو جرام 

البيض13 دينار طبق 30 بيضة

 وكانت أسعار بعض الخضروات كما يلي:

البصل: 1.000 دينار للكيلوجرام 

الطماطم:1.000 دينار للكيلوجرام 

البطاطا: .1.000 دينار للكيلوجرام 

الفلفل: 2.500 دينار للكيلوجرام 

الكوسه:2.000 دينار للكيلوجرام 

الجزر :  3.000 دبنار  للحزمة الواحدة 

الخس:2.000 دينار للكيلوجرام 

الخيار:2.000 دينار للكيلوجرام 

وكانت أسعار الفواكه 

الموز المصرى 4 دينار للكيلو جرام .

الموز المستورد 8 دينار للكيلو جرام .

الجوافة 4 دينار للكيلو الواحد .

الفروله طبق 3 دينار .

البرتقال 2.000 دينار للكيلو جرام .

تفاح 8 دينار للكيلو جرام .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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