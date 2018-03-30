أسعار السلع الغذائية والخضروات واللحوم في طبرق اليوم الجمعة

شهد سوق العملة انخفاض في بيع اسعار العملات الاجنبية امام الدينار الليبي يومي الثلاثاء والاربعاء الأمر الذي سبب تغير فى أسعار الخضروات وبعض أنواع الفواكة وبعض المواد الغذائية مصرية الصنع.
كما شهد أيضاً إنخفاضاً فى أسعار بعض أنواع السلع التموينية المختلفة، أما اللحوم لم تشهد أى أنخفاض يذكر.
وفيما يلي أسعار السلع الغذائية والخضروات واللحوم لهذا اليوم الجمعة بمدينة طبرق :
الدقيق : 2.500 دينار للكيلوجرام الواحد
الزيت:3.500 دينار للتر الواحد
السكر: 2.000 دينار للكيلوجرام الواحد
معجون الطماطم: 1.000 دينار للعلبة الواحدة
الأرز: 2.000 دينار للكيلوجرام الواحد
المكرونة: 1.500 دينار لكيس الـ400 جرام المستورد والمحلي
السميد: 2.000 دينار للكيلوجرام الواحد
الحليب المركز علب: 2.000 دينار علبة 410 جرام
الحليب المعقم: 3.000 دينار المستورد، والمحلي 2.750 دينار
الشاي: 15 دينار للكيلوجرام الواحد
أما أسعار اللحوم والبيض فكانت كالتالي:
لحم الخروف: 38دينار للكيلوجرام الواحد
لحم الإبل بدون عظم : 35 دينار للكيلو جرام
لحم البقر بدون عظم : 30 دينار للكيلوجرام
لحم الدجاج: 15دينار للكيلو جرام
البيض13 دينار طبق 30 بيضة
وكانت أسعار بعض الخضروات كما يلي:
البصل: 1.000 دينار للكيلوجرام
الطماطم:1.000 دينار للكيلوجرام
البطاطا: .1.000 دينار للكيلوجرام
الفلفل: 2.500 دينار للكيلوجرام
الكوسه:2.000 دينار للكيلوجرام
الجزر : 3.000 دبنار للحزمة الواحدة
الخس:2.000 دينار للكيلوجرام
الخيار:2.000 دينار للكيلوجرام
وكانت أسعار الفواكه
الموز المصرى 4 دينار للكيلو جرام .
الموز المستورد 8 دينار للكيلو جرام .
الجوافة 4 دينار للكيلو الواحد .
الفروله طبق 3 دينار .
البرتقال 2.000 دينار للكيلو جرام .
تفاح 8 دينار للكيلو جرام .
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