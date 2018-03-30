عقيلة صالح يعلق على تفجير اجدابيا الإرهابي

أعرب رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، عن استهجانه واستنكاره وإدانته الشديدة للتفجير الإرهابي الذي شهدته بوابة اجدابيا الشرقية، أمس الخميس، واصفاً إياه بالعمل الإرهابي الجبان.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي، -في تصريح خاص لـ “بوابة أفريقيا الإخبارية”- إن عقيلة صالح طالب من رئاسة الوزراء، ووزارة الصحة، وكل الجهات ذات العلاقة، بتقديم العلاج للجرحى بالداخل وبالخارج لمن تلزم حالتهم ذلك والاعتناء بهم، مشددا على ضرورة أن تعمل وزارة الداخلية والجهات الضبطية التابعة لها والجهات المختصة على تتبع من قام بهذا العمل الإرهابي الإجرامي الجبان ومن وراء ذلك، والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة ومعاقبتهم وفقا للقوانين الصادرة بالخصوص.

كما دعا الشعب الليبي إلى التضامن والوقوف صفا واحدا لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه لتنعم ليبيا بالأمن والأمان، مترحماً على أرواح الشهداء الذين استشهدوا، داعيا المولى عز وجل لهم أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

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