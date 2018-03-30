ليبيا: مقتل عسكريين ومدنيين في تفجير انتحاري

أعلن مصدر عسكري ليبي وصف بالرفيع مقتل 8 أشخاص بين عسكريين ومدنيين وإصابة 10 آخرين في هجوم بسيارة مفخخة استهدف نقطة أمنية في مدخل مدينة اجدابيا الشرقي.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن المصدر العسكري تأكيده وقوف تنظيم “داعش” الإرهابي خلف الهجوم الذي نفذ بسيارة مفخخة، مشيرة إلى أن طريقة تنفيذ الهجوم وتفخيخ السيارة تدل على وقوف “داعش” وراءه.

وأشار المصدر العسكري إلى أنه تم التعرف على 3 من الضحايا، وجار العمل للتعرف على البقية.

وأفاد أيضا بنقل بعض المصابين إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات الضرورية.

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