تعرف على سبب اعتذار الاتحاد الأوروبي لليبيا

التقى وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق، محمد سيالة، أمس الخميس، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة الشاملة للحدود في ليبيا فنشنزو تاليافري، لبحث حادثة جلوس “المستشار الجمركي” لبعثة الإتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة الشاملة للحدود في ليبيا في المقعد المخصص لليبيا أثناء اجتماعات المنظمة العالمية للجمارك المنعقدة في مدينة بروكسل خلال الفترة من 19 إلى 21 مارس 2018.

وأوضح تاليافري- خلال لقائه مع سيالة بمقر وزارة الخارجية في طرابلس- أن الواقعة كانت نتيجة خطأ شخصي غير مقصود من البعثة، مقراً بأن هذا خطأ مخالف للأعراف الدبلوماسية.

كما تقدم رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي، خلال اللقاء، باعتذار رسمي عن تلك الواقعة، متعهداً بعدم تكرار ذلك، مؤكدا في الوقت ذاته على أن الموظف المعني قد تم إيقافه عن العمل، مشيرا إلى أن طبيعة عمل البعثة هو تقديم الدعم والمشورة الفنية للدولة الليبية، ومؤسساتها بغية تحقيق مزيد من الأمن والاستقرار .

من جانبه شدد سيالة على ضرورة احترام السيادة الوطنية الليبية، لافتا إلى أن هذه الواقعة رغم كونها خطأ شخصي إلا أن ذلك لا يعني التهاون في اتخاذ إجراءات حاسمة و حازمة لحفظ هيبة الدولة وسيادتها، و أن ليبيا لا يمثلها ولا يتحدث باسمها إلا الليبيون.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية