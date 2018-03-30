تفاصيل طقس ليبيا الجمعة

يستعرض لكم موقع قناة (218) حالة الطقس المتوقعة في عموم المدن الليبية، اليوم الجمعة الموافق 30 مارس، علمًا أن نشرة الطقس منقولة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، وهذه التفاصيل:

-الشمال الغربي

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء قليلة السحب والرياح جنوبية غربية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مساء يوم الغد على بعض المناطق الساحلية مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (27-22) درجة مئوية وتسجل ارتفاع ملحوظ من يوم الغد .

-الشمال الشرقي

بن جواد – سهل بنغازي حتى امساعد – جالو – مراده

السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاتر أحياناً مع احتمال ظهور شبورة مائية أثناء الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الخليج و المرتفعات الجبلية والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا ودرجات الحرارة القصـوى تتـراوح مابين (16-23) درجة مئوية تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية فجنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم السبت على سهل بنغازي وبعض مناطق الخليج مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار مع ارتفاع فى درجات الحرارة .

-الجنوب الغربي

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى مابين (23- 27) درجة مئوية وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم الغد على أغلب المناطق.

-الجنوب الشرقي

الكفرة – تازربو – السرير

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 23 – 26) درجة مئوية وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم الغد على أغلب المناطق.

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