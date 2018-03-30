منظمة حقوقية تستنكر تزايد وتيرة حالات الخطف بطرابلس

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عن قلقها إزاء تزايد وتيرة عمليات الخطف بالعاصمة طرابلس خلال الآونة الأخيرة، وأخرها حادثة اختطاف عميد بلدية طرابلس عبدالروؤف بيت المال.

وحملت المنظمة في بيان أصدرته وتحصلت بوابة أفريقيا الإخبارية على نسخة منه، كافة الأجهزة الأمنية المنطوية تحت شرعية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، المسؤولية الكاملة في عدم مقدرتها على فرض سيادة القانون، وحماية المدنيين وممتلكاتهم، وعدم التزام وحدات إنفاذ القانون التابعة لها بمعايير وإجراءات القبض.

وناشدت المنظمة، بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا الوقوف موقف الجد والعمل على ملاحقة الجناة دولياً، لافتة إلى أن الأحداث المتتالية لعمليات الخطف أصبحت متكررة وممنهجة، تؤكد أنها جرائم ضد الإنسانية يجب التصدي لها من قبل آليات المجتمع الدولي المعنية بحماية المدنيين.

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