«برابانت» يهنى رؤساء الجامعات الليبية على انطلاق مشروع مراكز الريادة والابتكار

هنأ سيباستيان برابانت ، رئيس القسم السياسي ببعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، رؤساء الجامعات الليبية على انطلاق مشروع مراكز ‎ الريادة والابتكار، من برعاية الاتحاد الأوروبي، وكذلك الطلبة الليبيين العشرة الفائزين بأفضل فكرة عمل ل 10مشاريع للشباب الليبيين

وأوضحت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا في تغريده لها على حسابها في تويتر، أن الأفكار المقدمة من قبل 10 طلاب بالجامعات الليبية المختلفة من مختلف المناطق.

وكانت قد اجتمعت يوم أمس الخميس، في تونس عشرة جامعات ليبية لإطلاق مشروع مراكز ريادة الأعمال والابتكار في الجامعات بحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وممثلين عن الدولة الليبية ورؤساء الجامعات المشتركة ومدراء مراكز ريادة الأعمال في هذه الجامعات.

ويعد المشروع جزءًا من مشروع اقتصادي مقدم من الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد الليبي ” البرنامج الأوروبي للدعم الاقتصادي في ليبيا: التكامل، التنوع والاستخدام المستدام SLEIDSE” والذي تقدر قيمته ب7,6 مليون يورو. بعد توقيع اتفاقية تعاون في شهر يونيو 2017 مع عشرة جامعات ليبية (المرقب، بنغازي، غريان، مصراته، سبها، سرت، طبرق، طرابلس، الزاوية، والجفرة(. وقدمت تدريبات لمدة تزيد عن 300-ساعة تدريبية لمدراء حاضنات الأعمال بالجامعات، بالإضافة لتنظيم عدة جولات دراسية لعدة حاضنات اعمال في فرنسا، لبنان وتونس.

من جهة، أكدت السفيرة بيتينا موشيدت رئيسة البعثة الأوروبية “أن الاتحاد الأوروبي فخور بدعمه لأحلام الشباب الليبي الذي يحلم بمستقبل أفضل من خلال الاستفادة من حاضنات الأعمال داخل الجامعات الليبية. من خلال هذا المشروع الذي نفذته SLEIDSE نحن نترجم رؤية الاتحاد الأوروبي لمستقبل أفضل لليبيا وخاصة في مجال الاقتصاد المتنوع. لا شك أن الطريق صعب خاصة أن الظروف في ليبيا غير مناسبة، لكن نحن كاتحاد أوروبي ندعم الشباب ليطبق الأفكار على أرض الواقع ويحقق أحلامه والجامعات هي دائماً أفضل بيئة لتجربة أي فكرة جديدة وللإبداع”.

بإطلاق مشروع ريادة الأعمال، الاتحاد الأوروبي يتبنى فعلياً بيئة نشطة ومتاحة للجميع في ليبيا خاصة الشباب. من الناحية القانونية، SLEIDSE عمل مع الجامعات وخبراء من البرنامج الوطني لدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة لإنشاء قاعدة قانونية تقام على أساسها مراكز ريادة الأعمال في الجامعات. تم توقيع قرار في هذا الصدد من قبل وزير التعليم العالي في يوم 14 مارس 2018.

الجامعات المشتركة و بدعم من SLEIDSE, اختارت نحو 100 طالب ذوي أفكار ريادية لتلقي تدريبات عن كيفية تجهيز و تقديم فكرتهم خلال عرض مدته ثلاث دقائق. اختير 10 فائزين بأفضل فكرة عمل وتم ترشيحهم لحضور احدى المخيمات التي تقيمها SLEIDSE في المستقبل القريب. هؤلاء الفائزين اختيروا ايضاً لمرافقة رؤساء الجامعات ومدراء مراكز الأعمال لزيارة احدى الحاضنات الكبرى في تونس ISTIC Start-up Enterprise. هذه الحاضنة تعمل تحت اشراف المؤسسة التونسية لدعم الصناعة والابتكار والتي تختص في المعلوماتية وتقنية الاتصالات.

و”SLEIDSE” برنامج دولي كبير لدعم القطاع الخاص في ليبيا، يمتلك خبرة عالية في مجال تنمية القدرات في ليبيا. البرنامج مدعوم من الاتحاد الأوروبي ومنفذ من قبل مؤسسة خبراء فرنسا. المشروع يهدف الى دعم وتطوير المشاريع الصغرى والمتوسطة لفتح المجال للشباب الليبي لإيجاد فرص أكبر في العمل والمساهمة برفع الاقتصاد المحلي. البرنامج يعتمد على أربع مكونات: هي نشر ثقافة ريادة الأعمال. وتقديم خدمة الدعم الاقتصادي. وتسهيل الوصول للدعم المادي. وتحسين ظروف الاقتصاد الليبي.

