متابعة سير العمل بمشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سرت

نظمت بقاعة المجلس البلدي سرت، ورشة عمل “المتابعة والتدقيق” التي نظمتها مبادرة السلم الأهلي ضمن مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سرت.

وأوضح الناطق باسم بلدية سرت، محمد الأميل، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخباري”، أن الورشة شهدت حضور عضو المجلس البلدي صالح عيادة، وعضو المجلس البلدي هنية ابوخريص، وعضو المجلس الاستشاري رئيس لجنة التحضير لورشة أعمار سرت بشير عبد الله، ومدير مكتب التخطيط عمار العباني، ورئيس لجنة حصر الأضرار امحمد المعداني، وعدد من الإعلاميين ومسئولي قطاع الرياضة، وفريق الشراكة المجتمعية، وعدد من المهندسين، وتم خلالها تقديم عرضا عن سير عمل المشروع ومدى إنجاز المراحل.

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