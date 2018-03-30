عبدالسلام كاجمان يناقش أوضاع الجنوب مع سفير ألمانيا والقائم بأعمال بريطانيا

بحث النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “عبد السلام كاجمان” الخميس مع القائم بالأعمال البريطاني “انجو س ماكاي” عدة ملفات تم طرحها مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا متمثلة في معالجة أزمة الجنوب، وآلية توفير الاحتياجات الإنسانية.

وقالت إدارة التواصل والإعلام إن اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء تركز على ضرورة الإسراع في تحقيق الأمن والاستقرار، والتنمية المستدامة والشروع في إقامة المشاريع التنموية وتحقيق المصالحة بين المكونات الثقافية في الجنوب الليبي.

وتناول اللقاء، ملف تسوية الخلافات القائمة بين الأطراف المتنازعة بالإضافة إلى تمكين الشباب في المساهمة وإقامة المشاريع الصغرى والمتوسطة وترك السلاح والانطلاق نحو العمل المدني، والتأكيد على ضرورة توفير الخدمات الإنسانية وجبر الضرر بين المتنازعين، بحسب إدارة التواصل والإعلام.

وفي السياق ذاته ناقش النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبدالسلام كاجمان خلال لقاء آخر عقد الخميس مع سفير ألمانيا لدى ليبيا “كرستيان بوك” التعاون المشترك بين ليبيا وألمانيا.

وبحث كاجمان مع السفير الألماني الوضع الراهن في الجنوب، وسبل إيجاد الحلول الجذرية للأزمة، وجبر الضرر بين الأطراف المتنازعة.

وناقش كاجمان مع سفير ألمانيا التعاون الثنائي في مجالات التعليم، والصحة، والأمن، وتشكيل لجان ليبية ألمانية تتواصل مع مكتب النائب كاجمان.

ويشهد الجنوب الليبي منذ نهاية الشهر الماضي مواجهات قبلية متقطعة بين قبيلتي التبو وأولاد سليمان، وأدت المواجهات إلى مقتل نحو 15 شخصا بينهم مدنيون وشكلت حكومة الوفاق لجنة لحل أزمة مدينة سبها في جنوب غرب ليبيا برئاسة كاجمان.

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