وزير التعليم يبحث مع السفير الإيطالي سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التعليم

بحث وزير التعليم الدكتور “عثمان عبد الجليل” خلال لقائه الأربعاء الماضي، بالسفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني، سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال التعليم لاسيما تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين فيما يخص المنح الطلابية ودعم مراكز تعليم اللغة الإيطالية بالجامعات الليبية وفتح مراكز أخرى جديدة بالجامعات التي لايوجد بها مراكز.

وأفاد السفير الإيطالي بأنه قد تم تقديم منح دراسية لعدد 50 طالبا لمدة ثلاثة أشهر لتعليم اللغة الإيطالية لطلبة جامعات كل من طرابلس ومصراتة وسبها وبنغازي، مشيرا إلى أن الدفعة الأولى والتي تضم 25 طالبا ستبدأ الدراسة بالجامعات الإيطالية مع منتصف شهر إبريل المقبل، مبديا بذلك استعداد بلاده للتعاون في مختلف المجالات التعليمية.

