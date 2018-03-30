محلل سياسي: هذه هي جوانب الخلل بمسودة الدستور

كشف المحلل السياسي، إبراهيم هيبة، عن أسباب رفضه لمسودة الدستور التي تم إعدادها من قبل الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور المنتخبة من الشعب الليبي.

وقال هيبة في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “إن أحد أهم جوانب الخلل في مسودة الدستور “المعيبة” هو إخلالها بمبدأ حق المواطنة، فمبدأ المواطنة ببساطة يعني أن لجميع الليبيين في طرابلس، وبرقة، وفزان، حقوق وواجبات وحظوظ متساوية، وهذه المسودة المعيبة تخل خلا كبيرا بهذا المعيار فلا توجد ملامح حق المواطنة في السلطة التنفيذية، ولا السلطة التشريعية، ولا والسلطة القضائية بالمطلق، حيث اعتمدت هذه المسودة المعيبة المركزية المقيتة في السلطة التنفيذية والمركزية المقيتة في السلطة التشريعية والمركزية المقيتة في السيطرة علي السلطة القضائية لصالح إقليم واحد”، بحسب تعبيره.

ودعا هيبة، إلى ضرورة التمييز بين نظام حكم الأغلبية القائم علي الشراكة في الوطن، وبين نظام المغالبة القائم علي الإقصاء، ونظام حكم التوافق القائم علي المحاصصة والتعطيل والفيتو، مختتما تصريحه قائلا “المواطنة ليس أساسها عدد السكان، ولكن أساسها هو ضمان حقوق وواجبات وحظوظ متساوية لكل الليبيين شرق وغربا وجنوبا”.

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