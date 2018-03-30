النعاس: هكذا تم التغلب على أزمة الوقود بالجبل الغربي

كشف رئيس اللجنة العليا لأزمة الوقود في الجبل الغربي وباطن الجبل أحمد محمد النعاس تفاصيل الخطة التي وضعتها اللجنة للتغلب على أزمة نقص الوقود في منطقة الغربي وباطن الجبل .

وأوضح النعاس، في تصريح خاص لبوابة افريقيا الإخبارية، أن الانطلاقة كانت من مدينة الزنتان بوضع خطة محكمة داخل المدينة وتوفير الوقود بها.

وأضاف أن تفاصيل الخطة كانت تتمحور حول توزيع الوقود في مدينة الزنتان بشكل عادل ومنظم ويومي على جميع محطات الوقود، على أن تعمل محطات الوقود حتى وقت متأخر من الليل وأن تقوم قوات أمنية تابعة للجنة بحماية وتأمين المحطات.

وأشار إلى أنه بعد نجاح الخطة في نطاق بلدية الزنتان خاطبت بعض البلديات المجاورة في الجبل الغربي وباطن الجبل لجنة الأزمة بشكل رسمي بوضع خطة مماثلة لتوزيع الوقود في تلك البلديات.

وتابع النعاس قائلا، أن لجنة الأزمة عقدت اجتماعها الأول مع ممثلي 14 بلدية خاطبت اللجنة، ثم زاد عدد البلديات التي طالبت بحل أزمة الوقود في نطاقها الاداري حيث عقد اجتماع ثاني في غريان مع ممثلي تلك البلديات حضرته 24 بلدية.

ونوه بدور رئيس اللجنة العليا عمر ميلاد رئيس اللجنة الامنية وقال إنه كان له الدور الأكبر في مكافحة ظاهرة تهريب الوقود وحماية شاحنات نقل الوقود من طرابلس إلى كافة مناطق الجبل.

وكشف رئيس لجنة الأزمة أنهم عقدوا اجتماعا مع شركة البريقة لتسويق النفط، وتم تحديد نقاط الخلل في إيصال الوقود لمناطق الجبل، حيث تبين أن هناك عدد كبير من محطات الوقود الوهمية المسجلة لدى الشركة ويتم توزيع الوقود عليها ومن ثم يتم تهريبه وبيعه في السوق السوداء.

وأوضح النعاس أن خطة توزيع الوقود التي وضعتها اللجنة اعتمدت على نسبة عدد سكان بلديات الجبل الغربي وباطن الجبل لتجنب الوقوع في نفس الأخطاء السابقة عندما كان يوزع الوقود على عدد المحطات والتي من بينها محطات وهمية وبنسبة كبيرة.

وكشف أن الحصة المخصصة حاليا لمناطق الجبل الغربي وباطن الجبل من مستودعات شركة البريقة لتسويق النفط بطرابلس تبلغ حاليا 500 ألف لتر وتكفي احتياجات البلديات بمناطق الجبل بنسبة 80 بالمئة تقريبا، مشيرا إلى الحصة المخصصة سابقا كانت مليون و500 ألف لتر ولا تكفي احتياجات المنطقة.

وأكد النعاس أن بعد تنفيذ الخطة انفرجت إزمة الوقود خلال 10 أيام من تاريخ بدء تنفيذها، لافتا إلى أنه طالب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بإلغاء قرار نقلة واحدة لكل محطة يوميا واستبداله بحيت يكون نقل الوقود حسب الكثافة السكانية لكل بلدية

وأشار إلى أن هناك بعض المحطات تحتاج إلى ثلاث نقلات يوميا كما هو الحال في مدينة الرجبان حيث توجد محطة وقود واحدة ويعيش في المدينة أكثر من 30 ألف نسمة.

وأعرب رئيس لجنة أزمة الوقود بالجبل الغربي أحمد النعاس في ختام تصريحه، عن شكره لكل من ساهم في دعم اللجنة ومكافحة ظاهرة تهريب الوقود بمختلف مناطق الجبل الغربي وباطن الجبل، كما أثنى على الجهود التي يقوم بها مجلس الإدارة بشركة البريقة لتسويق النفط ولجنة الأزمة التابعة له في سبيل حل أزمة نقص الوقود وتوفيرها لكافة محطات التوزيع.

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