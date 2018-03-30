دغيم: زيارة الثني إلى بنغازي متأخرة وغير جادة

أعرب عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي زياد دغيم، عن انتقاده لتأخر زيارة رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، إلى مدينة بنغازي، واصفا إياها بـ “الغير جادة”.

وقال دغيم، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “إن زيارة الثني لبنغازي جاءت فقط لتخفيف ضغوط تمارس عليه في بقية مدن برقة التي ملت ممارسات الثني الجهوية، وعدم تخصيص قيم حقيقية للشرق، والإنفاق علي مشاريع غير ملموسة ورقية بالغرب والجنوب” على حد قوله.

وأضاف دغيم بالقول إن “بنغازي تحتاج لأعمال أساسية في إعادة الأعمار، وفتح المسارات، والنظافة، وتعويض المتضررين، وليس فتح قنوات فضائية وترضية قبائل بعينها، أو إغلاق شوارع بنغازي بأرتال، والاعتداء علي المواطنين وعرب البلاد مثل المواطن طارق المخلوف” بحسب تعبيره.

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