طرابلس: إختتام ندوة "التطبيقات الحديثة في انظمة الدفع الالكتروني"

إختتمت ظهر أمس الخميس ورشة العمل تحت عنوان “التطبيقات الحديثة في انظمة الدفع الالكتروني” التي انعقدت اشراف اتحاد المصارف العربية وبالتعاون مع مصرف الجمهورية .

وأقيمت الورشة بفندق كورنتيا واستمرت خمسة ايام وبحضور 30 متدرب ومتدربة من مختلف المصارف الليبية قدمها المحاضر عاطف صابر المدير العام للبنك الاهلي المصري .

هذا وقد تم توزيع الشهائد على المتدربين بحضور المدير الاقليمي لاتحاد المصارف العربية ومساعد مدير عام مصرف الجمهورية ومدير ادارة التدريب ومدير ادارة البطاقات ومدير مكتب الاعلام بمصرف الجمهورية .

وأكدت امال ودان مدير مكتب التدريب بمصرف الجمهورية على اهمية اقامة مثل هذه الورش وخاصة فيما يتعلق بالدفع الالكتروني والاتجاه السائد في التعامل اليومي بالدفع الالكتروني على المستوى العالمي .

مضيفة بأن الخطة التدريبية لسنة 2018 بأنها خطة زاخرة وهامة جدا لجميع البرامج التدريبية فيما يتعلق بالقطاع المصرفي وهذا ناتج من الاهتمام الكبير من قبل الادارة العامة لمصرف الجمهورية في متابعة كل التطورات والابتكارات التي تساهم في تقديم وتطوير الصناعة المصرفية .

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