الرائد_اقتصاد ناقلة النفط الخام ” KORO SEA” تشحن، الجمعة، 600 ألف برميل من ال…

ناقلة النفط الخام ” KORO SEA” تشحن، الجمعة، 600 ألف برميل من النفط الخام عبر ميناء #البريقة النفطي متجهة إلى #إيطاليا.
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