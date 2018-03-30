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#الرائد_اقتصاد ناقلة النفط الخام ” KORO SEA” تشحن، الجمعة، 600 ألف برميل من ال…

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
ٌقناة الرائد
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد

#الرائد_اقتصاد

ناقلة النفط الخام ” KORO SEA” تشحن، الجمعة، 600 ألف برميل من النفط الخام عبر ميناء #البريقة النفطي متجهة إلى #إيطاليا.

#ليبيا

عن مصدر الخبر

ٌقناة الرائد

ٌقناة الرائد

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