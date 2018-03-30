السني: بحثنا مع وفد فرنسي حق الشعب في الاستفتاء على الدستور

قال المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الطاهر السني، الجمعة، إنه بحث مع وفد من لجنة الشؤون الخارجية والدفاع التابعة لمجلس الشيوخ الفرنسي، يمثل أطياف سياسية مختلفة، ضرورة احترام إرادة الشعب الليبي في تقرير المصير بالدستور والانتخابات.

وأضاف السني، عبر حسابه الشخصي، أن اللقاء كان إيجابيا، ووُضح فيه تطور الأزمة والمسؤولية الأخلاقية للمجتمع الدولي، وآثار التدخلات السلبية في البلاد، وفق قوله.

يشار أنه ينتظر أن يناقش مجلس النواب قانون الاستفتاء على صياغة الدستور الذي أقرته هيئة صياغة الدستور شهر مايو المنصرم.

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