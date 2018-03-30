تعليم الوفاق تناقش استكمال 192 مشروعاً

قرر وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الوطني، عثمان عبد الجليل، ورئيس لجنة جهاز التنمية وتطوير المراكز الإدارية، إبراهيم تاكيتة، تشكيل لجنة مختصة لدراسة خطط استكمال 192 مشروعاً تعليمياً خلال عامي 2018 و2019.

وجاء ذلك خلال اجتماع عُقد بديوان الوزارة،الخميس، استعرض من خلاله جهاز التنمية والتطوير الحالات الـ3 لمشاريع التربية والتعليم المُكلف بها، تضمنت المشاريع التي تم الإنتهاء منها، والتي مازلت طور التنفيذ، وكذلك المشاريع التي قيد التصميم.

وتناول الاجتماع أيضاً المشاكل التي تعيق استكمال المشاريع التعليمية.

ومن جانبه، أكد وزير التعليم المفوض على ضرورة إعطاء الأولوية لمشاريع جامعتي طرابلس وبنغازي.

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