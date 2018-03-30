بيان | تنظيم داعش يعلن رسمياً مسؤوليته عن تفجير البوابة الشرقية لمدينة اجدابيا

ليبيا – أعلن تنظيم الدولة الاسلامية الارهابي مسؤوليته عن التفجير الارهابي الانتحاري الذي استهدف يوم أمس الخميس البوابة الشرقية لمدينة اجدابيا .

التنظيم المتطرف كشف في بيان له اطلعت عليه صحيفة المرصد على كنية منفذ العملية الانتحارية وهي “أبو قدامة السائح” ، مبيناً بأنه كان يقود سيارة مفخخة لتنفيذ هذه العملية .

وأضاف بأن الانتحاري السائح توسط أفراد البوابة العسكرية وفجر نفسه وسطهم ، مبيناً أن العملية الارهابية أسفرت عن سقوط 19 قتيل وتدمير عدد من آليات الجيش.

يشار الى أن آمر غرفة عمليات اجدابيا العميد فوزي المنصوري قال في تصريح صحفي إن استهداف المدينة القصد منه السيطرة على الهلال النفطي ومحاولة مهاجمة بنغازي.

وأضاف المنصوري بتصريح صحفي، أن التفجير الانتحاري الذي استهدف البوابة الشرقية للمدينة وقع نتيجة سيارة محملة بكمية من المتفجرات قادمة من اتجاه مدينة بنغازي.

وأفاد المنصوري، أنه من ضمن الجرحى عائلة تزامن وجودها في البوابة مع لحظة التفجير، موضحًا أن اتجاه قدوم السيارة المفخخة لا يؤكد أنها قادمة من بنغازي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية