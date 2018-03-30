المجبري يلتقى القائمة بالأعمال الأمريكية

بحث النائب بالمجلس الرئاسي فتحي المجبري أمس الخميس في تونس، مع القائمة بالأعمال الأمريكية ستيفاني ويليامز سبل التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات بما يدعم سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين .

وأشارت “ستيفاني وليامز” إلى أن بلادها تتطلع لتطوير العلاقات مع ليبيا بما يدعم تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة فيما ثمن المجبري الدور الأمريكي في دعم الاستقرار .

يذكر أن آخر سفيرة للولايات المتحدة في السفارة الأمريكية بليبيا كانت ديبورا جونز والتي غادرت طرابلس عقب احتدام الاشتباكات في يوليو عام 2014.

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