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المجبري يلتقى القائمة بالأعمال الأمريكية

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث النائب بالمجلس الرئاسي فتحي المجبري أمس الخميس في تونس، مع القائمة بالأعمال الأمريكية ستيفاني ويليامز سبل التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات بما يدعم سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين .

وأشارت “ستيفاني وليامز” إلى أن بلادها تتطلع لتطوير العلاقات مع ليبيا بما يدعم تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة فيما ثمن المجبري الدور الأمريكي في دعم الاستقرار .

يذكر أن آخر سفيرة للولايات المتحدة في السفارة الأمريكية بليبيا كانت ديبورا جونز والتي غادرت طرابلس عقب احتدام الاشتباكات في يوليو عام  2014.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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