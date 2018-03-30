وزارة الصحة المؤقتة تُدين الهجوم الإرهابي ببوابة أجدابيا

البيضاء 30 مارس 2018 (وال)- أدانت وزارة الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة التفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف بوابة أجدابيا الشرقية، استشهد خلالها عدد من الجنود والمدنيين .

وقالت وزارة الصحة في بيان – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – إن “الهجوم الإرهابي بواسطة سيارة مفخخة أدى إلى استشهاد 6 نحتسبهم من الشهداء، وعدد 9 جرحى حالتهم بين الحرجة والمتوسطة والخفيفة، وهم الآن يتلقون العلاج المناسب بمستشفى الشهيد امحمد المقريف ببلدية أجدابيا” .

وأكدت الوزارة – في بيانها – أن هذا العمل الإرهابي يدل على مدى الإجرام المتأصل في نفوس هؤلاء المجرمين، وهو تحدٍ صارخ لجميع القيم الإنسانية والأخلاقية .

وتتقدم وزارة الصحة في بيانها بأحر التعازي لأسر الشهداء، متمنية الشفاء العاجل للجرحى والمصابين . (وال- البيضاء) ر ت

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