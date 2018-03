 الجيش الليبي يشن ضربات جوية ضد مواقع عصابات تشادية في الجنوب

المتوسط:

أعلن الجيش الليبي عن استهداف مقاتلات سلاح الجو الليبي لموقع تتمركز فيه العصابات التشادية المرتبطة بالقاعدة ضمن عمليات تأمين الجنوب الليبي .

وأضاف الجيش الليبي خلال بيان لغرفة الإعلام الحربي، ” إن الضربات كبدت خسائر فادحة لتلك العصابات في المنطقة الواقعة جنوب غرب جبال الهروج”.

وأكمل الجيش الليبي، ” أن مقاتلات سلاح الجو استهدفت في غارة أخرى بعد استمرار عمليات الاستطلاع رتلا مكونا من 11 آليه منها 6 مسلحة كانت تتحرك جنوب منطقه الهاروج بدون إذن مسبق وتم تدمير 6 آليات وإعطاب آليتين لهذه الجماعات المخترقة للأراضي الليبية والناشطة في أعمال التهريب والإرهاب”.

