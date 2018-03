نشطاء ليبيون يطلقون هاشتاج “#حراك_30_مارس_اخواني”

المتوسط:

أطلق نشطاء ليبيون هاشتاج “#حراك_30_مارس_اخواني” في مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك، وذلك اعتراضا على دعوة حراك 30 مارس لتنظيم مظاهرات للمطالبة بضرورة الإسراع في إنهاء المرحلة الانتقالية والاستفتاء على الدستور والانتقال إلى مرحلة السلطات الدائمة في ليبيا،خاصة بعد أن أعلنت الصفحة الرسمية لقناة الجزيرة القطرية الموجهة إلى ليبيا، على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” منشورًا يدعو لتلك المظاهرات.

وقالت الناشطة مريم الطيب في تغريدة ساخرة لها على توتير، ” حراك 30 مارس مصروف عليه “، في إشارة إلى التكاليف المادية التي ينفقها الداعمون لهذا الحراك.

وأكد الناشط أحمد مليجي، على صفحته بتويتر، ” حراك 30 مارس .. الإخوان والمقاتلة. بس دايربين نيولوك “.

وهاجمت الناشطة رحاب العبيدي عبر تويتر مظاهرات حراك 30 مارس قائلة ” قناة الحقارة والنذالة والتطرف تدعو الليبيين للخروج في تظاهرة الجمعة تحت عنوان ” حراك 30 مارس” فلا تنجروا وراءها اسد جرت بيكم زمان “.

واما الناشط محمود المصراتي على تويتر يقول،” إن عبد الرزاق العرادي مهندس قسورة وعدد من صبيان الاخوان وأبواقهم يصرحون لجريدة عربية حول حراك 30 مارس “.

وأكد معتوق صالح، ” إن من دعموا القاعدة في بنغازي واليوم يدعموا في حراك “30 مارس”الإخوان جماعة إرهابية”.

يذكر أن رئيس حزب العدالة والبناء، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، محمد صوان قد صرح في أكثر من مناسبة، وقاد حملة للمطالبة بالاستفتاء على الدستور قبل إجراء الانتخابات، وهو نفس الاتجاه الذي تعالت أصوات محسوبة على تيار الإخوان للمطالبة به، عبر فضائيات ليبية معروفة بكونها ناطقة بلسان “الإخوان” و” المقاتلة”، وتبث من تركيا، قبل أن تدخل الجزيرة القطرية اليوم على الخط.

