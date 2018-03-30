حراك 30 مارس يطالب بإنهاء المرحلة الانتقالية

شهد ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس مظاهرة نظمها حراك 30 مارس توافد لها شباب من مختلف المدن والمناطق الليبية للمطالبة بانهاء معاناة المواطن وتحسين وضعه المعيشي وضمان حقوقه المشروعة والاسراع في تشكيل حكومة واحدة تلبي مطالب الشعب .

ويجمع هذا الحراك الشبابي مـخـتـلـف الـمـدن والـمكونات الاجـتماعية وروابط ومـنظمات واتـحـادات ومــؤسـسات المـجـتمع المـدنـي تحت شعار ” ليبيا تجمعنا “.

وطالب المشاركون في حراك 30 مارس في هذه المظاهرة بتوحيد مؤسسات الدولة ، وانتهاء المرحلة الانتقالية والذهاب الى الاستفتاء للبدء في إجراء الانتخابات .

كما طالبوا بضرورة تحسين الوضع الاقتصادي وعدم المساس بقوت الليبيين واقفال المواني النفطية والى عودة المهجرين والنازحين والدعوة الى المصالحة الوطنية التي تشمل كافة الفرقاء ويكون هدفها الوطن وليس تقاسم السلطة .

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