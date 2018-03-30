رئيس هيأة الإعلام والثقافة يستقبل رئيس مجلس حكماء ليبيا والوفد المرافق له

بنغازي 30 مارس 2018 (وال)- أستقبل معالي رئيس الهيأة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني السيد خالد نجم ، رئيس مجلس حكماء ليبيا محمد إدريس المغربي والوفد المرافق له .

هذا ورحب معالي رئيس الهيأة برئيس مجلس حكماء ليبيا والوفد المرافق له من مؤسسات المجتمع المدني والناشطين والإعلاميين، إلى جانب عدد من العاملين بقناة الجبل الفضائية، مشيداً في الوقت ذاته بزيارة رئيس مجلس حكماء ليبيا والوفد المرافق له .

وتناول اللقاء الذي أقيم بمكتب معالي رئيس الهيأة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني في بنغازي، آلية التعاون بين الهيأة والمجلس، وتعرف المجلس على نشاطات الهيأة والجهات التابعة لها .

وأكد السيد خالد نجم على اهتمام الهيأة بقطاع الشباب، ووضع قاعدة لعمل الشباب الواعي الطموح ليقود المرحلة القادمة، مشيراً إلى سعيه إلى تسوية أوضاع العاملين في قناة الجبل الفضائية، دعم القناة حسب بالإمكانيات المتاحة لدى الهيأة .

في المقابل، أشاد رئيس مجلس حكماء ليبيا والوفد المرافق له، بجهود رئيس الهيأة في قيادة المؤسسات الإعلامية التي تتبعها في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، رغم الظروف الصعبة وانعدام الإمكانيات، واهتمام الهيأة بالشباب وتأهيلهم لتحمل مسؤولياتهم في بناء الدولة الليبية، من أجل القيام بدورهم الإعلامي التوعوي في مرحلة البناء والتعمير .

وتطرق رئيس مجلس حكماء والوفد المرافق له لعدد من الملاحظات التي تساهم في تفعيل الدور الإعلامي للقنوات الفضائية والمسموعة في توحيد البلاد، ونبذ الفرقة والحث على ثقافة التسامح والمصالحة، والدعوة إلى دعم وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني، وتفعيل دور المنظمة العليا لمؤسسات المجتمع المدني .

وفي ختام اللقاء، كرم رئيس مجلس حكماء والوفد المرافق له معالي رئيس الهيأة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني، شكراً وعرفاناً من قبل العاملين في قناة الجبل الفضائية على ما قدمته الهيأة للقناة، ومنحها الاستقلالية الإدارية والمالية التي ستساهم في نشاط القناة وانتشارها . (وال- بنغازي) ر ت

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