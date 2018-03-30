السراج يدين الهجوم الإرهابي على بوابة أجدابيا الشرقية

دان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، الهجوم الإرهابي الذى استهدف بوابة إجدابيا الشرقية مساء أمس لخميس.

وكتب محمد السلاك الناطق باسم فائز السراج في تغريدة على «تويتر» مساء الجمعة «يدين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الغادر الذى استهدف بوابة إجدابيا الشرقية مساء أمس (الخميس ) ؛ وترحم على أرواح الضحايا وشهداء الواجب من العسكريين ورجال الأمن».

وشهدت مدينة أجدابيا أمس الخميس انفجارًا إرهابيًا استهدف بوابة المدينة الشرقية بواسطة سيارة مفخخة نوع جيب ما أودى بحياة 6 قتلى وإصابة 6 آخرين، في صفوف الجيش والشرطة والمدنيين المارين بالبوابة لحظة وقوع الانفجار.

وأظهرت صور فوتوغرافية قامت صفحة مديرية أمن أجدابيا بنشرها على موقع «فيسبوك» صباح اليوم، حجم الأضرار المادية التي لحقت بموقع البوابة شرق مدينة أجدابيا بعد استهدافها أمس الخميس بواسطة سيارة مفخخة.

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