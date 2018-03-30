المجبري يلتقي القائم بأعمال السفير الأميركي في ليبيا

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي، فتحي المجبري، القائمة بأعمال السفير الأميركي في ليبيا ستيفاني وليامز بالعاصمة التونسية.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء «إن الطرفين خلال اللقاء تناولا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات السياسية والاقتصادية، بما يعزز الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة بشكل عام».

وأشاد نائب رئيس المجلس الرئاسي، فتحي المجبري « بالدور الريادي الذي قامت وتقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في دعم الاستقرار في ليبيا».

من جانبها أكدت ستيفاني ويليامز خلال اللقاء «على تطلعها إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات».

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